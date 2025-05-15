مجلس الوزراء يُقرّ مشاريع تنموية وصحية جديدة ببلدية زلطن

أذن مجلس الوزراء لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ببدء إجراءات التعاقد لإنشاء مبنى القصر البلدي لبلدية زلطن، وذلك وفقًا لأحكام لائحة العقود الإدارية، تعزيزًا للبنية التحتية ودعمًا للإدارة المحلية.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (238) لسنة 2025، القاضي بترفيع مستشفى زلطن القروي إلى مستشفى عام، ومنحه الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ليكون تابعًا إداريًا لوزارة الصحة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالبلدية والمناطق المجاورة.

ويأتي هذان القراران في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتطوير المرافق الخدمية وتحسين جودة الحياة في كافة البلديات، تنفيذًا لأولوياتها في دعم قطاعي الصحة والإدارة المحلية.