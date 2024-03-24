مجلس بلدية زوارة يرفض التصريحات «العنصرية والجهوية»

استقبل المجلس البلدي لبلدية زوارة الكبرى، مساء أمس السبت، وفدا ضم الشخصيات الأمازيغية الفاعلة بالدولة، وممثلي مجلس الحكماء والشورى و ممثلين عن غرفة العمليات العسكرية زوارة.

وذكر المجلس البلدي في منشور على “فيسبوك” أن الاجتماع جاء علي خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدها المعبر الحدودي رأس إجدير، وما سماها تصريحات وزير الداخلية المكلف “العنصرية والجهوية” تجاه المكون الامازيغي.

واكد المجتمعين أن “التصرفات الفردية والتوجهات العرقية وتصفية الحسابات” يجب ان لا يكون لها مكانً في سياسات الدولة والمؤسسات الحكومية.

وأبلغ عميد وأعضاء المجلس البلدي الحضور، بأن موقف بلدية زوارة في الدفاع على أرضها من التعديات سيكون راسخًا وممتداً على جميع المكونات العسكرية والمدنيه و الأجيال القادمة، مؤكدين على موقف مكونات بلدية زوارة في الدفاع عن أرضهم واعتراضهم على اجراءات بث “الفتنة والتطاول الغير مبرر”.