مجلس حضرموت باليمن: الأمن عاد والمكلا تحت سيطرة أبنائها

أعلن مجلس حضرموت الوطني السبت، عن عودة مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت إلى سيطرة أبنائها، مؤكدًا استقرار الأوضاع الأمنية وانتصار خيار الدولة والنظام، وسقوط مشاريع الفوضى والعبث التي تهدد أمن المحافظة.

وأوضح المجلس في بيان رسمي أن المكلا استعادت مكانتها كمدينة آمنة تُدار بإرادة أبنائها وتحفظها قواتها المحلية، عقب إجراءات حازمة أعادت الاعتبار للسلطة وفرضت هيبة الدولة، وقطعت الطريق أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو اختطاف القرار المحلي.

وأشار البيان إلى أن هذا التقدم يتسق مع المسار الوطني لحضرموت، ويتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير المكلا في 24 أبريل 2016، مؤكداً قدرة أبناء المحافظة على دحر الفوضى واستعادة مؤسسات الدولة متى ما توفرت وحدة الإرادة والحزم.

كما أشاد المجلس بدور قوات درع الوطن وانضباطها، مشيرًا إلى أن انتشارها وتوضيح مهامها ساهم في ترسيخ الأمن، مؤكدًا أن أمن المكلا وساحل وادي حضرموت خط أحمر لا يمكن المساس به. وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل لجهود تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة.

من جهته، أعلن محافظ حضرموت ورئيس اللجنة الأمنية قائد قوات درع الوطن بالمحافظة سالم الخنبشي عن انتهاء عملية تأمين المعسكرات في مديريات الوادي والصحراء بنجاح كامل، واستكمال انتشار القوات في المواقع الحيوية، بما يشمل مطار سيئون الدولي والمرافق السيادية والخدمية.

وأكد أن السلطة المحلية بدأت تنفيذ خطة تطبيع الأوضاع لضمان استمرارية الخدمات والحياة العامة، مشيداً بدور المواطنين ورجال القبائل في دعم الأمن خلال هذه المرحلة الانتقالية.

وفي إطار الجهود الدبلوماسية، رحبت الجامعة العربية بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي عقد مؤتمر شامل في الرياض لبحث الحلول “العادلة” لقضية الجنوب اليمني، بمشاركة كافة المكونات الجنوبية بما فيها المجلس الانتقالي.

وأكد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أن الحوار الشامل هو السبيل الوحيد لمعالجة النزاع التاريخي في الجنوب، وحذر من سياسة فرض الأمر الواقع التي تزيد التشرذم والانقسام.

وأعلنت المملكة العربية السعودية استعدادها لاستضافة المؤتمر، في خطوة تؤكد حرصها على دعم وحدة اليمن واستقرار المنطقة، وتعكس عمق الشراكة مع الحكومة اليمنية الشرعية والتزامها بالحلول السلمية.

قطر ترحب بمؤتمر الرياض لحل القضية الجنوبية في اليمن وتؤكد دعمها للحوار

أعلنت قطر، السبت، ترحيبها بجهود الحكومة اليمنية الشرعية لتعزيز مسار الحوار الوطني ومعالجة القضية الجنوبية، معتبرة طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي لعقد مؤتمر شامل في الرياض مؤشراً على حرصه على اعتماد الحوار سبيلاً لحل القضايا الوطنية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية على أهمية مشاركة جميع المكونات الجنوبية بشكل بنّاء في المؤتمر، مشددة على ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار الوطني لضمان حل سياسي يعكس تطلعات كافة الشعب اليمني.

وحذرت قطر من اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تؤدي إلى الفوضى وتقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة، مؤكدة دعمها الكامل للجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية عبر الحوار السلمي، بما يعزز أمن واستقرار اليمن والمنطقة.