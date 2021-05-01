مجلس حكماء وأعيان الخمس ينفي استهداف أبراج الكهرباء بالرصاص

نفى مجلس الحكماء والأعيان ببلدية الخمس، استهداف أبراج الكهرباء في المدينة بالرصاص، مشيراً إلى أن مشكلة كوابل نقل الطاقة فنية.

جاء ذلك في بيان اليوم السبت تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، رداً على ما تم تداوله حول خروج وحدات التوليد في محطة الخمس البخارية عن العمل بسبب إطلاق النار على برج لنقل الطاقة بمنطقة لبدة الأثرية وهو ما تسبب في لغط وفوضى في التصريحات غير المسؤولة التي أصدرت حكمها قبل صدور تقارير الخبرة القضائية، بحسب البيان.

وذكر البيان أنه من منطلق تبيان الحقيقة للعامة وحتى لا يتم توظيف الحادثة لأغراض سياسية أو أمنية، فقد تابع المجلس الموضوع عن قرب ومن عين المكان، والاستناد على شهادة الأهالي القاطنين بالقرب من البرج موضوع الحادثة وشهادة رئيس لجنة حماية منطقة لبدة الأثرية الذي يسكن بجوار البرج المعني، بالإضافة إلى شهادة بعض من أفراد الجهات الأمنية المتمثلة في شرطة النجدة وإدارة تفتيش المنطقة الوسطى ومركز تدريب الشرطة حيث أن المسافة الفاصلة بين هذه المقرات الأمنية والبرج المعني بالحادثة تعد قريبة جدا.

ونفى المجلس نفياً قاطعاً ما وصفها بكل الشائعات التي يتم تداولها بخصوص إطلاق النار على أبراج الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن الحادثة لا تتعدى كونها مشكلة فنية سببها الحقيقي هو عدم القيام بعمليات التنظيف الدورية لعوازل التعليق في الأبراج ما أدى إلى حدوث توصيل كهربائي وذلك بحسب ما أدلى به الفنيين من أهل الاختصاص.