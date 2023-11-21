مجلس شؤون الطاقة يُؤكد دعم جهود زيادة إنتاج النفط

عُقد مساء أمس الاثنين، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، الاجتماع العادي الثامن للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وبحضور كافة أعضائه.

وأفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بملف النفط.

وتم خلال الاجتماع مناقشة قرار مجلس الوزراء بإضافة اختصاص للمجلس متعلق بشؤون المياه وفق توصية الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع لجنة الإدارة بحضور رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في فبراير الماضي بجهاز النهر الصناعي.

وقدمت المؤسسة الوطنية للنفط خلال الاجتماع، عرضا بشأن خطة المؤسسة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج.

كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود المؤسسة في تفعيل المصانع بمجمع رأس لانوف الصناعي.

وجرى خلال الاجتماع أيضاً، مناقشة ملف المحروقات والجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة لوضع حلول واقعية لهذا الملف.

وأكد المجتمعون ضرورة دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط التي تهدف إلى زيادة الإنتاج.