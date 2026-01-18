«مجلس صغار الموردين» يرفض قرار صالح: فرض الضرائب يرهق المواطنين

قال رئيس اللجنة التأسيسية لمجلس صغار الموردين الدكتور سامي الصيد الرخصي، إن اللجنة تستهجن القرار الصادر عن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والمتعلق بتحديد الأسعار الاستيرادية وفرض ضرائب على الإنتاج والاستهلاك لبعض السلع، مؤكداً أن القرار صدر دون أي تشاور مع غرف التجارة أو التجار أو الجهات المعنية، بل وحتى دون عقد جلسة مع أعضاء مجلس النواب أنفسهم.

وأضاف الرخصي في بيان خص به شبكة “عين ليبيا”، أن هذا الإجراء ليس من اختصاص رئيس البرلمان، ولم يأت بأي مقترح رسمي من الحكومة، ولم يتم التشاور مع الجهات ذات العلاقة، بما فيها اتحاد غرف التجارة والصناعة وغيرها من الأجهزة والمنظمات المختصة.

وأكد أن فرض هذه الضرائب يُحمّل المواطنين كلفة الهدر في المال العام والإنفاق غير المنضبط، ويعالج الممارسات المخالفة للقانون والنظام المالي العام بشكل غير فعّال، بدل معالجة جذور الأزمة الاقتصادية.

وشدد على أن الحل الأمثل يتمثل في توحيد الضريبة على الاستيراد لمنع الاستغلال والتهريب، وتحقيق العدالة بين الموردين، بدل خلق أسعار مرجعية غير واقعية قد تربك السوق وتفتح أبواب الفساد.

وحذر من أن عدم تطبيق الموازنة الاسترشادية واستيراد السلع وفق حاجة السوق الليبي وبأسعار واقعية سيؤدي إلى شح في السلع وارتفاع جنوني في أسعارها.

وأكد الرخصي رفض اللجنة التام للقرار، مشيراً إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية للطعن فيه والمطالبة بإلغائه فورًا، وفتح حوار اقتصادي وطني شامل يحفظ استقرار السوق ويحمي القدرة الشرائية للمواطن.