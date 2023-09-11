مجلس قبائل الأشراف والمرابطين يُناشد بإنقاذ مدينة درنة

ناشد المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين بدولة ليبيا، كافة السلطات الليبية وجميع دول الجوار والدول العربية الشقيقة والمنظمات الدولية بضرورة التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في مدينة درنة.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، تقدم المجلس رئاسة وأعضاء بخالص تعازيه ومواساته القلبية لجميع أبناء الشعب الليبي وأُسر الضحايا الذين فقدناهم خلال هذه الكارثة التي عصفت بعدد من مدن ومناطق الجبل الأخضر.

ودعا مجلس قبائل الأشراف والمرابطين كافة السلطات الليبية بجميع وزاراتها بتسخير كافة إمكانياتها لمواجهة هذه الكارثة للتخفيف من وطأتها على المتضررين، كما داعا كافة القبائل في المدن والمناطق الليبية بتقديم كافة الاحتياجات الطارئة للأسر النازحة جراء هذه الكارثة بشكل عاجل.

وأشار المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين بدولة ليبيا إلى أن مدينة درنة تشهد أحداث مروعه جراء السيول المنحدرة من الأودية وارتفاع منسوب مياه البحر مما أدى إلى هدم المباني السكنية وانقطاع شبكات الطرق والاتصالات، معربا عن أمله في اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية فإن الأضرار في ازدياد والوقت لا يسمح بالتمهل، بحسب البيان.