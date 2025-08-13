مجلس «ليبيا نفط» يضع خطة لمواصلة التطوير

عقد مجلس إدارة شركة “ليبيا نفط”، المملوكة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، اجتماعه الدوري الرابع لعام 2025، صباح الاثنين 11 أغسطس، بمقر الشركة في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس وحضور الأعضاء، وذلك وفق بيان اطّلعت عليه “عين ليبيا”.

وبحسب البيان، تناول الاجتماع عدداً من الملفات الاستراتيجية والتشغيلية، حيث جرى استعراض أداء الشركة خلال الفترة الماضية، ومناقشة تقرير المراجع الخارجي، مع تكليف الإدارة التنفيذية بالرد على الملاحظات الواردة فيه، وسط إشادة بتحسّن المؤشرات المالية والإدارية مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشار البيان إلى أن المجلس ناقش إجراءات جديدة لتعزيز كفاءة الأداء وتطوير الخدمات، وأقر مجموعة من القرارات الداعمة لذلك، مؤكداً متابعة تنفيذ بند التكريمات والمزايا السنوية للموظفين، استجابة لمطالبهم وحرصاً على استقرار بيئة العمل.

وختم البيان بالتأكيد على مواصلة الجهود لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان سرعة الاستجابة للتحديات، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة ورؤيتها المستقبلية.