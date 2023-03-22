مجلس مفوضية الانتخابات يتفقد مواد الدعم اللوجستي

قام رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، وعضو المجلس عبد الحكيم الشعاب، بجولة تفقدية لبعض مرافق المفوضية، بحضور المدیر العام محمد اقحيص، وبعض مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وفريق الأمم المتحدة الداعم للانتخابات في ليبيا.

وبحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية، فإن الجولة تأتي في إطار التأكيد على جهوزية المفوضية للاستحقاقات القادمة، وشملت مخازن المفوضية وبعض المقرات الحيوية المخصصة لإدارة العمليات والدعم اللوجستي، وبعض المرافق قيد الإنشاء، وذلك للوقوف على جاهزيتها وتحديد النواقص وحصر الصعوبات والمعوقات التي قد تواجهها.

واطلع المجلس خلال جولته على المواد الانتخابية الخاصة بعملية الاقتراع، والتجهيزات التي تمت خلال مرحلة الاستعداد لاستحقاق 24 ديسمبر 2021م.