مجلس مفوضية الانتخابات يستقبل سفراء وممثلي عدة دول أوروبية

استقبل رئيس مجلس المفوضية عماد السايح رفقة عضو المجلس أبوبكر مردة، عددا من سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي وذلك في مركز العد والإحصاء بالمفوضية.

واطلع الضيوف على “آلية عمل المركز، واثنى الحضور على المجهودات التي تبذلها المفوضية لإنجاح الانتخابات البلدية وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية والحيادية”.

تأتي هذه الزيارة “في إطار متابعة المجتمع الدولي لسير عملية انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى) 2024”.

مجلس المفوضية يستقبل سفراء وممثلي عدة دول أوروبية بمركز العد والإحصاء استقبل رئيس مجلس المفوضية السيد د. عماد السايح… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأحد، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤