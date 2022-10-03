مجلس وزراء إعلام العرب يوافق على إنشاء المعهد العربي لصحافة السلام في طرابلس

أعلن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي عن موافقة مجلس وزراء الإعلام العرب على طلب ليبيا بإنشاء المعهد العربي لصحافة السلام ومقره طرابلس.

وأوضح اللافي في تدوينة عبر صفحته بموقع فيسبوك أنّ المعهد سيكون أحد المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية، وأنّه سيكون أحد أدوات تعزيز السلام الداخلي والبيني للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وجيرانها كافة.

وتابع اللافي أن المعهد سيسهم في تفعيل نشاط ليبيا بجامعة العربية، واستعادة موقعها على خارطة الإعلام العربي، وأنّه سيتم متابعة إنشاء هذه المؤسسة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والاتصال في الإدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب.