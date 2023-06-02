مجلس وزراء الحكومة الليبية يستكمل اجتماعه العادي الثالث

استكمل مجلس الوزراء الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب، الخميس، الاجتماع العادي الثالث، بديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، بحضور رئيس الحكومة المكلف ونواب رئيس الوزراء، والوزراء ووزراء الدولة.
وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع بحث عددا من الملفات الخدمية والسياسية والاقتصادية.
هذا وقد خلص الاجتماع إلى ما يلي:
- الموافقة على صرف مرتبات 3 أشهر لعاملين الشركات المنسحبة والمتعثرة بالتنسيق بين وزير العمل والتأهيل ووزير التخطيط والمالية
- الموافقة على اطلاق الدفعة الأولى من مبادرة وزارة العمل والتأهيل (صناعة كادر ليبي) بتدريب 5000 باحث عن العمل من الجنسين مع مراعاة ذوي الهمم بالتنسيق بين وزير العمل والتأهيل ووزير التخطيط والمالية
- الموافقة على منح الاذن لوزارة الطيران للتعاقد لتنفيذ برج مراقبة بمطار بنينا الدولي ومنحها الاذن لتوريد المعدات الخاصة بها
- الموافقة على سحب قرار حكومة الوحدة منتهية الولاية رقم 139 لسنة 2021 والمتعلق بشركات الأشغال العامة وفقاً لتوجيه هيئة الرقابة الإدارية بالخصوص
- تكليف لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة لغرض متابعة المنافذ الحدودية بالمنطقة الجنوبية وتقييم وضعها خاصة المنافذ الواقعة بين السودان وليبيا
- الموافقة على انشاء المنطقة الحرة ببلدية الكفرة وفق الاجراءات القانونية المعمول بها.
- الموافقة على منح صفة مأمور ضبط قضائي لعدد من موظفي وزارة الاتصالات والمعلومات
- الموافقة على إنشاء المعهد العالي للعلوم والتقنية بمنطقة ربيانة وتحوير معهد التكوين والتدريب المهني ربيانة لاستغلاله لمستشفى عام بعد استيفاء الإجراءات
- الموافقة على تسمية إدارة المعهد الوطني للإدارة
- الموافقة على تسمية اللجنة الإدارية للصحة الحيوانية
- الموافقة على إعادة تسمية مجلس إدارة البحوث الزراعية
منح الإذن لوزارة الصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاينة وحصر ومتابعة الشركات المتوقفة والمتعثرة وتقديم الرأي الفني المناسب لها
- الموافقة على إعادة العميد حسين محمد بعيو إلى العمل بجهاز الشرطة الزراعية
- الموافقة على إنشاء مبنى مركز الأورام ببلدية سرت
- ترفيع مجمع عيادات شهداء الشوري إلى مستشفى قروي سعة 60 سرير ببلدية الكفرة
- اعتماد لجنة إدارة منطقة تمنهنت الحرة
- الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين
- الموافقة على إنشاء المنطقة الحرة جليانه وتسمية لجنة الإدارة
- الموافقة على إنشاء المعهد العالي للضباط لجهاز الأمن الداخلي
- التعاقد مع 100 استشاري في التخصصات النادرة لمناطق الجنوب من الاستشاريين والأطباء
- توفير مصل العقارب
- تخصيص مبلغ مالي لعدد 36 مرفق صحي بالمنطقة الجنوبية
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