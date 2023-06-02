مجلس وزراء الحكومة الليبية يستكمل اجتماعه العادي الثالث

استكمل مجلس الوزراء الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب، الخميس، الاجتماع العادي الثالث، بديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، بحضور رئيس الحكومة المكلف ونواب رئيس الوزراء، والوزراء ووزراء الدولة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع بحث عددا من الملفات الخدمية والسياسية والاقتصادية.

هذا وقد خلص الاجتماع إلى ما يلي: