مجلس وزراء الحكومة الليبية يعقد اجتماعاً بمدينة بنغازي

عقد مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، اليوم الاثنين، اجتماعاً بمقر رئاسة المجلس في مدينة بنغازي.

وافتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشاغا، الإجتماع بالترحم على أرواح الأبرياء الذين سقطوا في الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس الأيام الماضية نتيجة الاشتباكات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وأثنى باشاغا على النواب والوزراء لحرصهم على مواصلة عملهم رغم كل الصعوبات في سبيل تنفيذ خطط الحكومة الليبية من أجل تذليل كافة الصعاب وحلحلة المختنقات وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في كافة المدن والمناطق الليبية.

كما أعطى رئيس مجلس الوزراء الإذن بصرف التفويضات المالية المخصصة لتلبية احتياجات البلديات وحل المختنقات التي تعانيها ومعالجة المشاكل التي تواجهها وتقديم الخدمات اللازمة والضرورية لرفع معاناة المواطن وإيصال الخدمات للمواطنين بكل سهولة حيث ستوفر الميزانية الممنوحة احتياجات الوزارات ولجان الأزمة المشكلة لتقديم الخدمات اللازمة للبلديات في كافة ربوع ليبيا.

وأكد نائبا رئيس مجلس الوزراء علي فرج القطراني وسالم الزادمة، على أن الحكومة مستمرة في ممارسة عملها بمعنويات عالية ولن تثنيهم محاولات حكومة الوحدة الوطنية عن مواصلة العمل، وأكدا على أن مجلس الوزراء مستمر في عقد جلساته.

من جانبهم أكد الوزراء بأنهم على أتم الاستعداد لبذل الجهود من أجل خدمة المواطن وأنهم عاقدون العزم على ضرورة إتمامهم لكافة المهام الموكلة إليهم كلٍ حسب اختصاصه.