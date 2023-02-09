مجلس وزراء الحكومة الليبية يعقد اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023

عقد مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب، اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023م بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، رفقة نائبيه علي القطراني، وسالم الزادمة، وبحضور وزراء الحكومة.

واستُهِل الاجتماع بكلمة لرئيس الحكومة، عرض خلالها آخر التطورات السياسية والأمنية بالبلاد، وناقش الأوضاع الطارئة ذات الأهمية القصوى.

وناقش مجلس الوزراء بنود الاجتماع والتي من أهمها كِتابي وزير الحكم المحلي بشأن الموافقة على ترشيح شخصيات لرئاسة جهاز الحرس البلدي، وكتاب وزير الصحة بشأن منح بعض المراكز الطبية التخصصية الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وذلك تسهيلًا لعملهم ورفعًا لمعاناة المواطنين، بالإضافة إلى عدد من البنود الأخرى، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.