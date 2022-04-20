مجلس وزراء الحكومة الليبية يعقد اجتماعه الأول في مدينة سبها

أعلن الناطق المكلف باسم الحكومة الليبية الدكتور عثمان عبد الجليل، عن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في مدينة سبها غداً الخميس.

وأفاد عبد الجليل بأن الاجتماع سيناقش عدة بنود أهمها البرنامج الحكومي وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.

كما أكد الناطق باسم الحكومة، على أن هذا الاجتماع يأتي قبيل مباشرة الحكومة عملها من مقارها بالعاصمة طرابلس.

وجدد عبد الجليل التزام الحكومة الليبية بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقا للقانون، ودعا كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تغطية المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عقب انتهاء الاجتماع عند الساعة 3:00 مساءً.