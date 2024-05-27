مجلس وزراء الصحة العرب يوافق على استضافة ليبيا للدورة 62 العام القادم

وافق مجلس وزراء الصحة العرب، على اختيار دولة ليبيا لاستضافة أعمال الدورة الـ62 لمجلس وزراء الصحة العرب في مارس 2025.

جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الدورة العادية الـ60 لمجلس وزراء الصحة العرب بمشاركة وزير الصحة رمضان أبو جناح، بمقر بعثة جامعة الدول العربية بجنيف، على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية الـ (77).

واستعرض المشاركون في الدورة، عددًا من المواضيع الصحية المهمة، في مقدمتها التداعيات الصحية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتفعيل عمل اللجنة العربية للرعاية الصحية الأولية، واللجنة العربية الصحية للتأهب والاستجابة للطوارئ، وتعديل لائحة جائزة الطبيب العربي، وتوصيات اجتماع الهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء، والتحضيرات للاحتفال بيوم الصحة العربي لعام 2024.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز استخدام نهج اقتصاديات الصحة لتحديد الأولويات الصحية الأساسية، ونظام الطبيب الزائر بين الدول العربية ونظام التبادل التدريبي للكوادر بين الدول، وطرق تشغيل نظم الرعاية الصحية في حالات الطوارئ والتخطيط للتغطية الصحية الشاملة في حالات الأزمات لضمان وصول الرعاية الصحية للجميع.

وأوصى المشاركون بتعزيز الخدمات الصحية وتطويرها، بما يُحقق طموح وتطلعات الحكومات والشعوب العربية الشقيقة.

وعلى نحو متصل، شارك وزير الصحة في الاجتماع الذي نظّمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية الـ (77).

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بحضور اثنين وعشرين وزير صحة من دول الإقليم وممثلين عن المنظمات والهيئات الدولية، تقديم إحاطة حول حالة الطوارئ بإقليم شرق المتوسط، والأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية، واتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة، وحول استئصال شلل الأطفال والتمويل المستدام، والمبادرات الإقليمية الرائدة، والموقف الإقليمي الموحد بشأن الاتفاق أو الصك الدولي الخاص بالجوائح.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اختيار دولة ليبيا لإلقاء كلمة باسم إقليم شرق المتوسط حول التقرير السنوي عن الموارد البشرية بالإقليم.