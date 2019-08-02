مجلس وزراء «الوفاق» يبحث أسباب انقطاع إمدادات المياه والتيار الكهربائي

واصلت اللجنة المُشكلة بموجب قرار أمين عام مجلس الوزراء رقم” 9″ لسنة 2019م، “بشأن تحديد أسباب انقطاع إمدادات مياه النهر، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عقد اجتماعاتها لوضع الحلول والبدائل لأزمة الماء والكهرباء.

والتقت اللجنة خلال اجتماعها رؤساء (الهيئة العامة للموارد المائية، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي)، ومدير إدارة الموارد بوزارة المالية، وعدد من الخبراء المختصين في شؤون المياه الذين ناقشوا كيفية إيجاد المصادر البديلة لسد العجز في توفير المياه.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على اتخاذ خطوات جادة بتوفير البدائل المناسبة لعدم تكرار انقطاع إمدادات المياه.