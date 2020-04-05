مجلس وزراء «الوفاق» يبحث دور النقابات الطبية في مواجهة كورونا

شدّد أمين عام مجلس الوزراء على دور النقابات الطبية ودعم منتسبيها لضمان سلامتهم. [إدارة التواصل والإعلام]

عقد أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الطاهر عامر، اجتماعاً الأحد، مع رؤساء نقابات الأسنان والمهن الطبية المساعدة، وممثل عن النقابة العامة للأطباء.

وشدّد الطاهر، خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، على دور النقابات الطبية في مواجهة جائحة كورونا، والمساهمة في الحد من انتشارها بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الاحتياجات والإمكانيات اللازمة للعناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات والمرافق الصحية.

و أكد الاجتماع على ضرورة تعاون القطاعين العام و الخاص في توفير الإمكانيات اللازمة للوقاية من خطر كورونا، ودعم العناصر الطبية المؤهلة التي ستنفذ الخطط المعتمدة لمكافحة الجائحة، بالإضافة لقيام النقابات بتوعية منتسبيها والمواطنين من مخاطر كورونا، من خلال وسائل الإعلام المختلفة لضمان سلامتهم، بحسب ما أفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء. محتوى ذو صلة تونس.. البرلمان يُفوض صلاحياته للحكومة لمواجهة كورونا من جانبهم أكد رؤساء النقابات الطبية بأنهم يتابعون عمل العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات والمرافق الصحية خلال هذه المرحلة التي تعيشها البلاد في مكافحتها للجائحة، وحثهم على تنفيذ التعليمات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرق الوقاية من الفيروس والتعامل مع المرضى، بتوفير كل التجهيزات الخاصة لحماية مقدم الخدمة.

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