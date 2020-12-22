مجلس وزراء الوفاق يعتمد قرار زيادة رواتب موظفي القطاع العام

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، اجتماعه الاستثنائي الثامن برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وبحضور نواب وأعضاء المجلس والوزراء.

وقرر المجلس تفعيل وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2013 القاضي بزيادة 20% للعاملين بالجهات العامة، وتعديل حكم باستثناء الجهات التي لديها جداول مرتبات خاصة، أو المقرر لمصلحتهم علاوة تمييز وكذلك العاملين بالخارج.

ويأتي ذلك في إطار إجراءات معالجة الآثار المترتبة على قرار مصرف ليبيا المركزي بتوحيد سعر صرف الدينار الليبي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وناقش المجلس الجوانب الاقتصادية والجوانب العملية لقرار مجلس إدارة المصرف بتوحيد سعر الصرف والإجراءات المصاحبة المطلوبة من الحكومة.

كما ناقش المجلس رؤية الحكومة حول الموازنة المتوقعة للعام المالي 2021 وفقا للمتغيرات المصاحبة لسعر الصرف الجديد.

من جهة أخرى ناقش مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزير الاقتصاد المكلف بإنشاء مجلس المنافسة، وتحديد اختصاصاته ومهامه، حيث أقر المجلس بإنشائه.