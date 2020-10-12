مجلس وزراء الوفاق يعقد اجتماعه الاستثنائي الخامس للعام الجاري

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعه الاستثنائي الخامس للعام الجاري برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وبحضور نواب وأعضاء المجلس، ووزراء الحكومة، بمقر المجلس فيالعاصمة طرابلس.

وفي مستهل الجلسة اعتمد المجلس محاضر اجتماعات مجلس الوزراء الطارئ الثاني والاستثنائي الثالث والرابع لسنة 2020.

وأطلع السراج الحضور على نتائج محادثاته الخارجية والمواقف الإقليمية والدولية تجاه الأزمة الليبية.

إلى ذلك كلف المجلس وزارتي الخارجية والعدل لبحث ومتابعة موضوع العلاقات مع بعض الدول في ظل ما يستجد من تطورات.

من جهة أخرى أحال المجلس موضوع تخصيص مبلغ لصالح الشركة العامة للكهرباء لتغطية نفقات توريدات المواد والمعدات اللازمة للصيانة إلى وزارة المالية لمناقشته مع الشركة في ظل المخصصات المالية المقررة لها.

على صعيد آخر حضر جانب من الجلسة رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا الدكتور خليفة البكوش حيث قدم لمحة على الوضع الوبائي المحلي للفيروس، مشيراً إلى وجود تحسن كبير في محاصرة هذا الوباء.

كما تم مناقشة الأوضاع المالية التشغيلية لمراكز العزل بما في ذلك مكافئات الأطقم الطبية والطبية المساعدة في ظل الموارد المالية المخصصة.