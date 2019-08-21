مجلس وزراء «الوفاق» يعّقد اجتماعه السادس لسنة 2019

ترأس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح الأربعاء، الاجتماع العادي السادس للعام 2019 لمجلس الوزراء بحكومة الوفاق، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

واستُهِلت الجلسة باعتماد محضر اجتماع المجلس العادي الخامس لسنة 2019 وفي هذا الصدد تم استعراض بنود الاجتماع ومتابعة تنفيذ قرارته و توصياته.

وأطلع السراج الحاضرين على آخر التطورات و المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، وتطورات المعارك على الأرض لدحر العدوان على العاصمة طرابلس، حيث أكد على ضرورة التوفير المستمر لمتطلبات المعركة.

وشرع المجلس بعد ذلك في مناقشة الموضوعات المُحالة من قِبل الوزارات والهيئات المختلفة واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة، بحسب ما نقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.

وقرر المجلس إحالة مقترح وزارة التعليم بشأن إنشاء مصلحة للنقل الطلابي، للدراسة من الناحية الفنية وتحديد الأعباء المالية المُترتبة على تنفيذ المقترح، وكذلك هيكلها التنظيمي والإداري والاستفادة من الدراسات المعدة من قِبل مصلحة النقل البري ومقترحاتها بالخصوص.

كما ناقش المجلس الأوضاع الأمنية في مدينة مرزق، ومعالجة مشكلة النازحين من المدينة وإيصال المساعدات الإنسانية لهم، والعمل على تأمين احتياجات النازحين جراء العدوان على طرابلس.