«مجمع القرآن الكريم» يكشف صفحة مزورة وينفي البيان المزعوم

نفى مجمع القرآن الكريم في ليبيا، عبر منصة “تبيان”، صحة ما تم تداوله على بعض صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن بيان منسوب إليه يعلق على إحاطة مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ويمتدح قرار حكومة الوحدة الوطنية بحل جهاز الردع.



وأوضح المجمع أن هناك صفحة مزورة على موقع “فيس بوك” تنتحل اسمه بشكل مضلل وغير رسمي، وتستغل اسمه لأغراض سياسية لا تمت بصلة لاختصاصاته. وأكد أن صفحته الرسمية الوحيدة تحمل العلامة الزرقاء، وتُنشر من خلالها المواقف المعتمدة فقط.

ودعا المجمع الجميع إلى الالتزام بالهدوء، وتغليب صوت العقل، والابتعاد عن إثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الصفحات الوهمية.

كما جدد المجمع التزامه الكامل باختصاصاته وفقًا للنظم واللوائح المعتمدة من حكومة الوحدة الوطنية، داعيًا إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي صفحات مزورة.