مجموعات من المستوطنين تقتحم الأقصى المُبارك

اقتحمت مجموعات من المستوطنين الصهاينة المتطرفين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة.

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، ونفذوا جولات استفزازية ومشبوهة، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.