مجموعة «التداوي» الإماراتية تُعلن عن أول مستشفى إسرائيلي في الإمارات

مجموعة “التداوي” الطبية الإماراتية في دبي أعلنت عن شراكة مع المركز الطبي الصهيوني “شيبا” بهدف توفير خدمات طبية اسرائيلية متنوعة ومتطورة في الإمارات.

وقالت قناة “i24news” الصهيونية إن المشروع المشترك سيجعل المركز الطبي أول مستشفى صهيوني يقدم الخدمات الطبية في الإمارات.

وأضافت المستشفى الصهيوني سيتعاون مع المجموعة الصحية الإماراتية “التداوي” من خلال تقديمه علاجات استشارية طبية في المكان أو عن بعد وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

ومن المنتظر أن ينطلق المشروع المشترك في يناير 2021، حيث سيقوم “التداوي” في دبي بتسويق عيادة مختصة بمرض السكري تقدم خدمات تشخيص سريرية، عن طريق لقاءات مباشرة مع أطباء زوار من مركز “شيبا” الإسرائيلي، والذين سيقومون لاحقا بمتابعة يومية عن بعد باستخدام تكنلوجيا طبية متطورة.

وستقوم كل من “شيبا” و”التداوي” بتوسيع الخدمات الطبية التي يقدمونها مستقبلا، بحيث سيتحول “شيبا” إلى مستشفى فعال تماما، يقوم بتقديم خدماته في الإمارات.