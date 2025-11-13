دعت دول مجموعة السبع، في بيان مشترك عقب اجتماعها بمدينة أونتاريو الكندية، إلى وقف إطلاق النار الفوري في أوكرانيا والشروع في المفاوضات، مؤكدة أن خط التماس الحالي يجب أن يكون نقطة انطلاق للمحادثات.

ويأتي هذا البيان بالتزامن مع تقدم عسكري روسي مستمر على مختلف المحاور في مقاطعات خاركيف، دونيتسك، زابوروجيه، وسومي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخراً تحرير بلدة سوخوي يار في دونيتسك والشطر الشرقي من مدينة كوبيانسك المحاصرة وبلدة نوفوسبينوفكا في زابوروجيه، مع استمرار تقدم وحداتها على جميع المحاور.

كما أقرّت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية بتدهور وضع قواتها في منطقة غوليايبولي بمقاطعة زابوروجيه وعلى الحدود بين دنيبروبتروفسك ودونيتسك الشعبية، في حين أفادت تقارير عن نقص حاد في عدد الجنود الأوكرانيين وارتفاع حالات الفرار من الخدمة العسكرية.

روبيو: الولايات المتحدة لم تعد تملك أهدافًا لعقوبات جديدة ضد روسيا

أقر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لم تعد تملك أهدافًا واضحة لفرض عقوبات جديدة على روسيا، مشيرًا إلى أن واشنطن تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضت بالفعل عقوبات على شركتي النفط الروسيتين “لوك أويل” و”روسنفت”.

وقال روبيو للصحفيين: “لا أعرف ما الذي يتعين علينا فعله. لقد نفدت لدينا الأشياء التي يمكننا فرض عقوبات عليها”، مضيفًا أن العقوبات التي طُلبت من الجميع لا تزال بحاجة لدخول حيز التنفيذ، وأنه سيستغرق بعض الوقت حتى يظهر تأثيرها.

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة الغرب الرامية إلى احتواء وإضعاف روسيا تعد استراتيجية طويلة المدى، مشيرًا إلى أن العقوبات أثرت على الاقتصاد العالمي ككل، وأن الهدف الرئيسي منها هو جعل حياة الملايين أسوأ.

وأوضحت موسكو قدرتها على تحمل الضغوط المستمرة، مؤكدة أن العقوبات الغربية لم تحقق أهدافها وأن الغرب يفتقر للشجاعة للاعتراف بفشل هذه الإجراءات، التي وصفها الخبراء الغربيون أنفسهم بأنها “غير فعّالة”.