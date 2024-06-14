مجموعة السبع تعلّق على خطة وقف إطلاق النار  في غزة

دعا قادة قمة مجموعة السبع في إيطاليا، حركة حماس، للموافقة على الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال مشاركته في قمة المجموعة، “إن قادة المجموعة يدعمون الخطة الأمريكية كما يدعمها مجلس الأمن”، مضيفا”: “من المهم أن يطبقها الجميع ونطلب إذن خصوصا من حماس، أن تعطي موافقتها الضرورية”.

من جهتها، اكدت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، “تأييدا بالإجماع لاقتراح الولايات المتحدة الهادف الى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والافراج عن جميع الرهائن وزيادة ملحوظة في المساعدة الانسانية للسكان المدنيين في غزة”.

وأضافت أن قادة المجموعة يؤيدون أيضا “جميع الجهود الهادفة إلى تجنب تصعيد في المنطقة”.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه “ناقش وقف إطلاق النار في غزة خلال قمة مجموعة السبع”، مضيفا أنه “لم يفقد الأمل في الوصول لهذه الغاية، لكن على حركة حماس أن تكثف جهودها”.

يذكر أن مجموعة السبع هي منتدى غير رسمي تعقد قمة سنوية لمناقشة السياسة الاقتصادية والقضايا الأمنية، وتضم المجموعة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى، الأسبوع الفائت، قرارا يدعو لتنفيذ الخطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحماس على 3 مراحل، والتي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن أواخر مايو الماضي.