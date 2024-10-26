«مجموعة السبع» تمنح أوكرانيا 50 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة

أبرمت مجموعة السبع، الجمعة، اتفاقا يقضي بمنح أوكرانيا قرضا بقيمة 50 مليار دولار يكون مدعوما بفوائد الأصول المجمّدة لروسيا وفق بيان أصدره التكتل.

وجاء في البيان، “تم رصد قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا بهدف تعزيز الدعم المالي والعسكري لها في ظل استمرار الحرب، سيتم دعمه من خلال الفوائد الناتجة عن الأصول الروسية المجمّدة بسبب الغزو والتي تصل إلى 300 مليار يورو وتدرّ عوائد تصل إلى ثلاثة مليارات يورو سنويا”.

ووفقا لما جاء في البيان “عائدات القرض ستصرف عبر قنوات عدة لتعزيز الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا وإعادة إعمارها”، مشيرا إلى أن الاتفاق يرمي إلى بدء صرف الأموال بحلول نهاية العام.

كما أشارت هذه الدول في بيانها الختامي إلى أن “خدمة هذه القروض وسدادها سيتم ضمانها من خلال تدفقات دخل استثنائية مستقبلية من تجميد الأصول السيادية الروسية، وفقا للأنظمة القانونية الخاصة بدول مجموعة السبع والقانون الدولي”.

وكان قادة دول مجموعة السبع قد توصلوا في يونيو/حزيران إلى اتفاق سياسي يقضي باستخدام الفوائد الناتجة عن الأصول الروسية المجمّدة في مؤسساتهم، لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.

سيتم ضمان هذا القرض من خلال الفوائد المستقبلية الناتجة عن الأصول الروسية المجمّدة التي تصل إلى 300 مليار يورو وتدرّ عوائد تصل إلى ثلاثة مليارات يورو سنويا.

The Final Communiqué and the Annexes adopted at the #G7 Ministers’ Meeting on Development are available on the #G7Italy website 👇https://t.co/SlSdI7D7Sx pic.twitter.com/CTtJJzthyW — G7 Italy (@G7) October 24, 2024