مجموعة السبع تُحذر روسيا من أي تهديد باستخدام أسلحة كيميائية أو نووية

حذر وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع اليوم الخميس، روسيا من أي تهديد باستخدام اسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية.

جاء ذلك في بيان صحفي لوزراء خارجية ألمانيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا واليابان إلى جانب الممثل الأعلى للمفوضية الأوروبية، وذلك عقب اجتماع لحلف شمال الأطلسي الناتو، في العاصمة البلجيكية، بروكسل.

وندد وزراء خارجية الدول السبع، بالعثور على جثث مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية، مطالبين بمحاسبة المسؤولين، مؤكدين على أنّ «استخدام روسيا مثل هذه الأسلحة أمر غير مقبول ويؤدي إلى نتائج خطيرة».

كما حذر الوزراء، روسيا من أي تهديد باستخدام اسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية، مذكرين بـ«التزامات روسيا بموجب المعاهدات الدولية التي وقعتها وتحمينا جميعا».

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.