مجموعة «السبع» تُعلن التزاماها بدعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة

أعلنت مجموعة دول “السبع” التزامها بدعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، موضحة بأن روسيا ستواجه عواقب وخيمة بحال استخدمت الأسلحة النووية.



وعبر قادة دول مجموعة “السبع” في بيانهم عقب قمة عقدوها عبر تقنية الفيديو، عن دعمهم لأوكرانيا في الدفاع عن نفسها في وجه روسيا.

وقال البيان: “أوكرانيا لديها الحق القانوني في الحماية من العدوان الروسي واستعادة السيطرة الكاملة على أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا”.

وأشار القادة إلى عزمهم مواصلة دعم أوكرانيا في المجالات العسكرية والدبلوماسية، وكذلك في الاستعداد لفصل الشتاء المقبل.

وأعلن البيت الأبيض أن اجتماع قادة مجموعة السبع استمر حوالي ساعة ونصف الساعة.

كما أدانت الدول الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا، مشيرة إلى أنها ستحاسب الرئيس بوتين والمسؤولين بسبب التصعيد العسكري الأخير.

وتأتي هذه الالتزامات مع دعوة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين حلفاء واشنطن إلى الوفاء بسرعة بتعهداتهم الحالية لدعم كييف.

وقالت يلين إن واشنطن تعتزم تخصيص 4.5 مليار دولار من الميزانية لدعم أوكرانيا في الأسابيع المقبلة بعد موافقة الكونغرس على هذا التمويل قبل أسبوعين ليصل بذلك إجمالي الدعم الأميركي الأوكراني المباشر إلى 13.5 مليار دولار.

وهذه الالتزامات أيضاً تأتي في ظل مطالبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمجموعة دول السبع بإعطاء كييف دفاعات جوية كافية لوقف الهجمات الروسية.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا، الرئيس الحالي لمجموعة الدول السبع، مؤتمرا حول تعافي أوكرانيا في 25 أكتوبر الجاري.

يُشار إلى أن مجموعة الدول الصناعية السبع المعروفة أيضا باسم “مجموعة السبع” هو اجتماع وزراء المالية من مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع، وقد شُكِلت في عام 1976، عندما انضمت كندا إلى مجموعة من ستة دول (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية)، ووزراء المالية في هذه البلدان يجتمعون عدة مرات في العام لمناقشة السياسات الاقتصادية.