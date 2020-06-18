مجموعة السبع على الصين إعادة النظر في قرار قانون هونغ كونغ

أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع، الأربعاء، بياناً مشتركاً حثت فيه الصين على إعادة النظر في مشروع قانون الأمن القومي الذي تعده لهونغ كونغ، وسط مباحثات أميركية صينية على مستوى عالٍ.

ومن خلال البيان قال الوزراء “نحث الحكومة الصينية بشدة على إعادة النظر في هذا القرار”، وذلك قبل وقت قصير من عقد مباحثات بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والمسؤول الصينيّ الكبير يانغ جي تشي في هاواي.

وأضاف الوزراء بأن هناك وجود “مخاوف حقيقية” لديهم تتعلق بقانون هونغ كونغ، المدينة التي تعهدت الصين بالحفاظ على استقلاليتها قبل ان تتسلمها من بريطانيا عام 1997.

ويقر القانون على عقوبات النشاطات الانفصالية والتخريب والتدخلات الأجنبية في المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأشار البيان المشترك أن “قرار الصين لا يتوافق مع القانون الأساسي لهونغ كونغ والتزاماتها الدولية بموجب مبادئ الإعلان الصيني البريطاني المشترك الملزم قانونا والمسجل لدى الأمم المتحدة”.

وأعرب الوزراء ايضا عن “قلقهم الشديد من أن يهدد هذا الإجراء الحقوق والحريات الأساسية لجميع السكان الذين يتمتعون بحماية سيادة القانون ووجود نظام قضائي مستقل”.

وشهدت هونغ كونغ أشهراً من الاحتجاجات الضخمة والعنيفة المؤيدة للديمقراطية في العام الماضي.