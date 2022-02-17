مجموعة السّبع تبحث الوضع في ليبيا السبت القادم

قالت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء إنّ مجموعة السّبع سوف تناقش الوضع في ليبيا في اجتماع وزراء خارجية المجموعة المزمع عقده بعد غدٍ السبت في ميونيخ بألمانيا بناءأ على طلب إيطاليا.

وأوضحت وكالة نوفا نقلا عن مصار دبلوماسية أوروبية، أنّ إيطاليا طلبت مناقشة الوضع في ليبيا في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى «G7»، وتم تلبية طلبها.

وأضافت وكالة نوفا أنّه إلى جانب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، سيتحدث رؤساء دبلوماسية كندا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية أيضًا عن الوضع في ليبيا الدولة الشمال أفريقية التي تعاني من أزمة سياسية خطيرة.