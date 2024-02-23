مجموعة العشرين: ندعم حل الدولتين لتحقيق السلام

في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في البرازيل، أعلنت الدول الأعضاء أنها تدعم الحاجة إلى حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد للسلام في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، إن هناك إجماعا فعليا على حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد الممكن للصراع بين إسرائيل وفلسطين.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية المجموعة، ومن بينهم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وكان بوريل حثّ فييرا على استخدام بيانه الختامي في الاجتماع “ليشرح للعالم أن الجميع في مجموعة العشرين يؤيد” حل الدولتين مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش مع إسرائيل.

وقال بوريل للصحفيين: “الجميع هنا، الجميع، لم أسمع أحدا يعارض ذلك. لقد كان طلبا قويا لحل الدولتين”.

وتابع المسؤول الأوروبي “القاسم المشترك هو أنه لن يكون هناك سلام، ولن يكون هناك أمن مستدام لإسرائيل، ما لم يكن لدى الفلسطينيين أفق سياسي واضح لبناء دولتهم الخاصة”.