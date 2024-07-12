مجموعة العمل الأمنية تبحث دعم المؤسسات الأمنية الليبية

عُقِد بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلسـ اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين، بحضور القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري إلى جانب الرؤساء المشاركين من كل من (فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وتركيا والاتحاد الأفريقي).

ونقلت الصفحة الرسمية للبعثة الأممية على فيسبوك عن خوري قولها، إن الاجتماع تناول “سبل دعم المؤسسات الأمنية الليبية والأطراف الليبية الفاعلة في تحقيق السلام والاستقرار المستدامين”.

كما تم خلال الاجتماع استعراض “الخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم الجهود الليبية في توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وبناء الثقة وتعزيز احترام اتفاق وقف إطلاق النار.”