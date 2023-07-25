مجموعة العمل الأمنية.. تلتئم في بنغازي.. والجميع يطالبون بالانتخابات

تعقد مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين اجتماعاتها بمدينة بنغازي بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا إنّهم بحاجة إلى حل سياسي شامل بتوافق جميع القادة الليبيين، موضحا على الجميع الوصول إلى بيئة آمنة لإجراء الانتخابات ومعالجة القضايا المتعلقة بالتشكيلات المسلحة.

من جانبه، قال ذكر عضو اللجنة العسكرية المشتركة مختار النقاصة أنّ الأجسام السياسية التي تطالب اعلاميا بالانتخابات هم بالواقع ضد الانتخابات.

وتابع النقاصة أنّه لا يوجد معطيات لإجراء الانتخابات في المدة القريبة، مؤكدا أنّ مطلب لجنة 5+5 في كل الاجتماعات هو خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأكّد السفير الإيطالي لدى ليبيا جان لوكا ألبيريني، موصالة روما تقديم الدعم الى ليبيا جنبًا إلى جنب مع جميع الأعضاء الآخرين في عملية برلين

وشددّ السفير الإيطالي لدى ليبيا أنّ أمن ليبيا واستقرارها عنصر أساسي للسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها وما هو أبعد من ذلك، بحسب وصفه.