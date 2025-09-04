مجموعة العمل الأمنية تُرحب باتفاق حكومة الوحدة الوطنية وجهاز «الردع»

أشاد الرؤساء المشاركون في مجموعة العمل الأمنية لعملية برلين بالجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

ودعا بيان مشترك نشرته البعثة الأممية إلى تسوية سلمية عاجلة للقضايا العالقة، وتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه في أقرب وقت، وتحصينه بإطار زمني محدد وبخطوات عملية ملموسة.

كما دعا الرؤساء المشاركون، كافة الأطراف إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس لتفادي أي أعمال عنف أو أذى قد يلحق بالمدنيين.

ويأتي هذا البيان عقب اجتماع عُقد في الرابع من سبتمبر للرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاتحاد الأفريقي، فرنسا، إيطاليا، تركيا، والمملكة المتحدة)، وذلك بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ورئيس لجنة الهدنة، ومستشار رئيس المجلس الرئاسي، وممثل لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية.