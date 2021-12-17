مجموعة العمل الاقتصادية تشدّد على ضرورة وجود مصرف مركزي موحد

أكدت مجموعة العمل الإقتصادية المنبثقة عن مؤتمر برلين على أهمية وجود مصرف مركزي موحد للعملية السياسية التي تيسّرها بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا والفوائد التي سيحققها ذلك لاستقرار البلاد ومستقبلها.

وشدّدت مجموعة العمل الاقتصادية على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية للبلاد، معربة عن استعدادها لدعم جهود إعادة توحيد المصرف من خلال تقديم المساعدة الفنية، وأنّ هذا الأمر يتطلب إجراء المزيد من المشاورات في الفترة المقبلة.

واتفقت مجموعة العمل الاقتصادية على عقد اجتماع آخر بشأن هذا الموضوع، لتقييم اداء المرحلة الأولى من جهود إعادة توحيد المصرف.