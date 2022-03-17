مجموعة العمل الاقتصادية تُتابع خطوات توحيد مصرف ليبيا المركزي

التقى الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا (الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وممثلاً عن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، اليوم الخميس، في العاصمة في طرابلس.

وبحسب ما أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم، فإن الاجتماع يأتي لمناقشة التقدم المُحرز في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي ومواصلة تامين الإنفاق الأساسي للاحتياجات ذات الأولوية للشعب الليبي.

وقام المحافظ الصديق الكبير ومستشار نائب المحافظ، باطلاع الرؤساء المشاركين على أوضاع مسارات العمل التي تشكل خطة إعادة التوحيد، التي عمل عليها مصرف ليبيا المركزي، بدعم من شركة “ديلويت” الدولية.

وشّدد الرؤساء المشاركون، على ضرورة استمرار استقلالية المؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، وحثوا السلطات على ضمان تزويد المؤسسة الوطنية للنفط بالموارد الكافية لتعزيز الإنتاج، وسط ارتفاع أسعار النفط وذلك من أجل استقرار ليبيا.

كما شدد الرؤساء المشاركون على الحاجة إلى الشفافية في الإنفاق الحكومي لضمان إدارتها بشكل جيد لصالح الشعب الليبي.