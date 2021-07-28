مجموعة العمل الاقتصادية تُناقش مع المسؤولين الليبيين أزمة الميزانية

التقى الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية، ممثلين بمنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زيننغا، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، والمبعوث الأمريكي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، والسفير المصري ثروت سليم في 26 يوليو برئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي.

وبحسب ما أفادت البعثة الأممية في بيان لها، فإن هذه اللقاءات تأتي لمناقشة أزمة الميزانية وبحث الخيارات المتاحة لتلبية الاحتياجات الملحة للبلاد.

وحثّ الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والجهات الليبية الفاعلة الأخرى على إيجاد حلول وسط تتسم بالواقعية ووضع الأسس لتدابير تساعد في المضي قدماً في توحيد البلاد وتقديم الخدمات للشعب الليبي.

وأشار الرؤساء المشاركون إلى أن إحراز تقدم في الميزانية يمكن أن يكون بمثابة خطوة مهمة نحو تسوية سياسية إضافية وتوافق في الآراء تبرز الحاجة إليهما بشكل ملحّ في هذه المرحلة من العملية السياسية، وأكدوا مجدداً دعم المجتمع الدولي للمساعدة في الدفع قدماً بهذه الجهود.

في غضون ذلك، قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن جلسة الاثنين القادم ستبت في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2021م، وقوانين الانتخابات والدوائر الانتخابية ومنصب المخابرات العامة، منوهاً بأن المجلس سوف يُنجز هذه الاستحقاقات خلال الجلسة بمن يحضر من أعضاء مجلس النوّاب.