مجموعة تحديثات جديدة لمتجر «جوجل بلاي»

أعلنت جوجل عن مجموعة من التحديثات الجديدة لمتجرها جوجل بلاي «Google Play»، لتطبيقات أندرويد، تهدف من خلالها إلى جعل استخدام المتجر أكثر متعة وتفاعلية، إذ تأتي هذه التحديثات ضمن رؤية الشركة لتحويل متجرها الإلكتروني إلى “تجربة شاملة تتجاوز كونه مجرد متجر.

وقال أوراش مهبود، مدير عام قطاع الألعاب على متجر Google Play، إن التحديثات الجديدة بدأت في الوصول بالفعل إلى اليابان، من خلال تقديم تبويبات جديدة على المتجر تركز بشكل أكبر على طبيعة محتوى التطبيقات والألعاب، والتبويب الأول هو خاص بخدمات القصص المصورة Comics، وذلك بحسب تصريحاته لموقع أندرويد سنترال.

واضاف أنه داخل التبويب الجديد، ستتخطى تجربة جمهور القصص المصورة في اليابان حد دخول المتجر لتنزيل تطبيق ما على هواتفهم، إلى الحصول على إمكانية الاطلاع على أحدث إصدارات القصص المصورة عبر التطبيقات المختلفة على المتجر مباشرة، دون الحاجة لتحميلها أولاً على هواتفهم، إلى جانب إمكانية التواصل المباشر بشكل آني لايف شات Live Chat مع صناع المحتوى.