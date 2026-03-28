مجموعة حنظلة الإيرانية تخترق «بريد» مسؤول أمريكي كبير

أعلنت مجموعة القرصنة الإيرانية “حنظلة” عن اختراق البريد الإلكتروني الشخصي لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كاش باتيل، فيما أكدت وزارة العدل الأمريكية صحة هذا الاختراق ومواد البريد المنشورة على الإنترنت.

وجاء في بيان وزارة العدل الأمريكية: “أعلن قراصنة مرتبطون بإيران عن اختراق صندوق البريد الشخصي لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، ونشروا على الإنترنت صورا للمدير ووثائق أخرى”.

وأكد مسؤول في وزارة العدل الأمريكية أن البريد الإلكتروني للمدير باتيل قد تم اختراقه، مشيرا إلى أن المواد المنشورة على الإنترنت “تبدو أصلية”، مما يعكس خطورة الهجمات الإلكترونية المتزايدة على المؤسسات الأمريكية الحيوية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران لليوم الثامن والعشرين على التوالي، مع تبادل الضربات الصاروخية وطائرات مسيرة، وسط تصاعد ملحوظ في الهجمات السيبرانية بين الجانبين، ما يزيد من حدة التوترات الإقليمية ويعكس تهديدات متعددة الأبعاد.

وتشير الهجمات الإلكترونية الأخيرة إلى تصاعد حرب المعلومات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أصبح اختراق حسابات مسؤولي الأمن الأمريكيين استراتيجية جديدة لتعزيز الضغط السياسي والعسكري.

وخلال الأيام الماضية، نفذت مجموعة “حنظلة” الإيرانية سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت مسؤولين وشركات أمريكية وإسرائيلية، من بينها شركة Stryker لتكنولوجيا الأجهزة الطبية وعدد من الشخصيات الأمنية الإسرائيلية، مع نشر بيانات وصور خاصة بهم.