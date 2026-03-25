مجموعة «حنظلة» الإيرانية تسرب وثائق سرية للرئيس السابق للموساد

نشرت مجموعة القرصنة الإيرانية “حنظلة” مجموعة من الوثائق الشخصية والسرية للغاية، تعود للرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي تامير باردو، بحجم إجمالي يصل إلى 14 غيغابايت، وفق ما أفادت به وكالة RT.

وأكدت المجموعة أن الوثائق المسربة لا تقتصر على كشف أسرار جهاز الموساد فحسب، بل تتضمن تفاصيل دقيقة حول مشاريع الاغتيال والعمليات السرية التي نفذها الجهاز خلال فترة تولي باردو المسؤولية.

واعتبرت “حنظلة” أن يد تامير باردو “تلوثت بدماء أنقى الناس”، زاعمة أنه أصدر بشكل مباشر أوامر اغتيال عدد من نخب المقاومة، من بينهم الشهيد داريوش رضائي نجاد والشهيد مصطفى أحمدي روشن.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تسريبات نفذتها مجموعة “حنظلة” في السابق، تضمنت معلومات عن البنى التحتية للمياه والكهرباء الإسرائيلية، ما يعكس توجه المجموعة إلى الكشف عن ملفات حساسة تتعلق بالأمن الإسرائيلي والعمليات السرية للموساد.

وتثير هذه التسريبات تساؤلات حول مدى تأثيرها على الأمن الإسرائيلي والسياسات الداخلية للموساد، وسط تحذيرات من احتمالية استغلال هذه الوثائق في عمليات استخباراتية أو سياسية لاحقة.