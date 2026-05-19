مجموعة قوية تنتظر ليبيا في تصفيات «كأس أمم إفريقيا»

أسفرت قرعة تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2027، المقرر إقامتها في كل من أوغندا وتنزانيا وكينيا، عن وقوع المنتخب الليبي في المجموعة الثامنة إلى جانب المنتخب الأوغندي ومنتخبي بوتسوانا وتونس، في مجموعة تبدو معقدة ومفتوحة على جميع الاحتمالات.

ورغم أن المنتخب الأوغندي يُعد أحد مستضيفي البطولة، وبالتالي متأهلًا بشكل مباشر إلى النهائيات، إلا أن مشاركته في التصفيات ستبقى قائمة ضمن نظام المنافسة المعتمد، وهو ما يجعل الصراع الحقيقي في هذه المجموعة ينحصر على بطاقة واحدة فقط ستذهب لصاحب المركز الأفضل بين ليبيا وتونس وبوتسوانا.

القرعة وضعت منتخبنا الوطني أمام تحدٍّ صعب ومصيري، خاصة في ظل وجود المنتخب التونسي صاحب الخبرة القارية الطويلة، إلى جانب منتخب بوتسوانا الذي تطور مستواه بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة، بينما ستكون مواجهات أوغندا ذات طابع تنافسي قوي رغم ضمانها التأهل مسبقًا.

الشارع الرياضي الليبي ينظر إلى هذه التصفيات باعتبارها فرصة جديدة لإعادة المنتخب الوطني إلى واجهة الكرة الإفريقية بعد سنوات من الغياب والتذبذب في النتائج، خصوصًا أن الجماهير لا تزال تبحث عن منتخب قادر على استعادة شخصية “فرسان المتوسط” والعودة إلى المحافل الكبرى بثبات.

وتبقى الآمال معلّقة على قدرة الجهاز الفني واللاعبين على التعامل مع الضغط الكبير الذي ستفرضه المجموعة، حيث لن يكون هناك مجال كبير لإهدار النقاط، خاصة أن نظام التأهل يمنح هامشًا ضيقًا للغاية، ويجعل كل مباراة بمثابة نهائي مبكر.

المنتخب الليبي سيكون مطالبًا بالظهور بروح مختلفة وبشخصية تنافسية عالية إذا ما أراد تجاوز هذا الامتحان القاري الصعب، وتحقيق حلم التأهل إلى النسخة التاريخية من البطولة الإفريقية، التي ستقام لأول مرة بتنظيم مشترك بين ثلاث دول من شرق القارة السمراء.