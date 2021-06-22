مجموعة مسلحة تعتدي على البوابة الأمنية لمحطة كهرباء الرويس

قامت مجموعة مسلحة بمهاجمة بوابة محطة كهرباء الرويس الغازية بالجبل الغربي، والاعتداء على أفراد الحماية.

وأفادت مصادر وشهود عيان لوكالة الأنباء الليبية، بأن المجموعة المهاجمة قامت بتكسير الآت “كاميرات” التصوير والمراقبة للبوابة الأمنية الرئيسية والعبث بالأجهزة الإلكترونية فيها.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين لم يدخلوا لمحطة الكهرباء، وأنها لازالت تعمل بشكل طبيعي.

وكانت مجموعة من شباب مناطق الحوامد ونالوت وباطن الجبل والمجابرة وأولاد محمود، قد هددت بإغلاق محطه كهرباء الرويس الغازيه في حالة استمرار طرح الأحمال على مناطقهم.

وطالب الشباب في بيان لهم، باسم الحراك الشعبي، خلال وقفه احتجاجية نظموها أمس الاثنين، أمام محطة الرويس الغازية، الشركة العامة للكهرباء بتخفيف ساعات طرح الأحمال ومراعاة الظروف المناخية التي تُعانيها هذه المناطق وإلا سيتم اللجوء لقفل المحطة بشكل نهائي.