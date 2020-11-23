مجموعة مسلحة تُحاول اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بأن بعض من وصفتهم بـ”العصابات المسلحة الخارجة عن القانون” قامت بمحاولة الدخول عنوة للمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الاثنين.

وقالت المؤسسة في بيان، إن قوة حرس المنشآت النفطية المكلفة بحماية مبنى المؤسسة تفاجئت بقدوم مركبات مسلحة في الاتجاه المعاكس لحركة المرور، وقيامهم ببعض الحركات الفوضوية، وسحبهم للأسلحة ومحاولتهم اقتحام السياج الخارجي لمبنى المؤسسة.

وفور وقوع الحادثة، تم استدعاء تعزيزات إضافية من قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وتم التعامل مع هذه المجموعة وتم طردهم دون أي أضرار بشرية أو مادية تذكر.

وأشارت المؤسسة إلى أن هناك تهديدات تعرض لها أحد كبار المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم قد يكون لها علاقة بالحادث، وقد تم إحالة بلاغ لمكتب النائب العام للتحقيق في ملابسات الهجوم و التحقيق مع كل من له علاقة بهذا العمل الذي وصفته المؤسسة بـ”الإرهابي” بشكل مباشر أو غير مباشر لاتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية قطاع النفط من هذه المحاولات البائسة، بحسب وصف المؤسسة.

وتقدمت المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر الجزيل لكل من جهاز حرس المنشات النفطية التابع لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية على ما قاموا به من عمل احترافي وبطولي في سبيل حماية المؤسسة الوطنية للنفط والعاملين بها من هذا العمل الإجرامي، وتشد على أيديهم في سعيهم الدؤوب لتأسيس دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الجميع وضد المليشيات والعصابات المسلحة التي تسعى إلى زعزعة السلم والأمن المجتمعي داخل العاصمة طرابلس، وفقاً لنص البيان.