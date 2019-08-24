مجموعة من قادة حراك الريف يُعلنون تخليهم عن الجنسية المغربية

كشف أحمد الزفزافي والد قائد حراك الريف في المغرب ناصر الزفزافي عن تخلي ابنه و5 آخرين من معتقلي الحراك عن الجنسية المغربية.

حيث تلا الزفزافي الأب مساء أمس الجمعة بلاغا في بث مباشر على صفحته في موقع “فيسبوك”، قال إنه موقع من طرف ابنه ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وزكرياء أضهشور ومحمد الحاكي.

هذا وأكد المعتقلون في بيانهم عزمهم التخلي عن جنسية الدولة المغربية وإسقاط رابط البيعة بدءاً من تاريخ قراءة البيان.

كما أضاف البيان أن المغرب يعيش على وقع السكتة القلبية، مشيراً إلى أن مدينة الحسيمة محاصرة اقتصادياً وثقافياً بسبب ظهير العسكرة الذي يرفضه المعتقلون.

ودافع الزفزافي الأب عن براءة المعتقلين، مطالباً السلطات بإثبات التهم الموجهة إليهم، وأضاف أن خيار إسقاط الجنسية هو آخر ورقة يلعبها قادة الحراك، بعد استنفاد كل الخطوات.