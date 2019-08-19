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مجموعة مُسلحة تسطو على مُناوبي دائرة توزيع الكهرباء في حي الأندلس

عين ليبيا | آخر تحديث: 19 أغسطس 2019 - 10:20
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المهاجمين قاموا بالسطو على نقود المُناوبين الشخصية وهواتفهم وسيارة لأحد الأفراد ولاذوا بالفرار.

أكدت الشركة العامة للكهرباء قيام مجموعة خارجة عن القانون بالدخول إلى مقر دائرة توزيع حي الأندلس وإشهار السلاح على المناوبين.

حيث كشفت العامة للكهرباء أن المهاجمين قاموا بالسطو على نقود المُناوبين الشخصية وهواتفهم وسيارة لأحد الأفراد ولاذوا بالفرار.

هذا واستنكرت الشركة العامة للكهرباء هذا العمل قائلةً أن هذه الهجمات تؤثر سلباً على نفوس العاملين وجهودهم المضاعفة التي يقومون بها من أجل استقرار الشبكة الكهربائية، مُناشدةً كافة الجهات الاعتبارية بتحمل مسؤولياتها بحماية مقار الشركة العامة للكهرباء وعامليها.

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عبدالحق عبدالجبار

ماهو باشاغا في تونس …. ؟! زارع الامن والامان

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55 دقيقة مضت
العابر _2019_نهاب المال العام

هذه جريمة يعاقب عليها القانون ونحن نندد بها اشد التنديد ولكن يبحث مسؤولي شركة الكهرباء على كل الشماعات حتى يدارو تقصيرهم الشديد فالشركة منذو 8 سنوات وهي تتلقى المليارات ما يزيد عن 32 مليار دينار ولم تفعل شيئا حيال انقطاع الكهرباء المتازم وتلفق الاكاذيب حتى تواري السرقات والنهب والتبدير للمال العام ومسؤوليها يعيشون فى رفاهيه لاينقطع عليهم الكهرباء ولو لثواني معدوده بينما منطقة النجيلة وانا منهم ورشاح المشاشطة جنزور وجزء من المشاشطة وحتى تقاطع البخاري وتقاطع جامع كني انقطع التيار يوم الامس 18/8/2019 لمدة 13 ساعة من الواحدة ظهرا الى الثانية صباحا بشكل مستمر بعد ان فرحنا بالاخبار التى ادعت… قراءة المزيد ..

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52 دقيقة مضت
عبدالحق عبدالجبار

سوف يكون عندما تكون هناك دولة و قانون واخلاق…. اما الان فامرك لله

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2 دقيقة مضت