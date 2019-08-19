مجموعة مُسلحة تسطو على مُناوبي دائرة توزيع الكهرباء في حي الأندلس

أكدت الشركة العامة للكهرباء قيام مجموعة خارجة عن القانون بالدخول إلى مقر دائرة توزيع حي الأندلس وإشهار السلاح على المناوبين.

حيث كشفت العامة للكهرباء أن المهاجمين قاموا بالسطو على نقود المُناوبين الشخصية وهواتفهم وسيارة لأحد الأفراد ولاذوا بالفرار.

هذا واستنكرت الشركة العامة للكهرباء هذا العمل قائلةً أن هذه الهجمات تؤثر سلباً على نفوس العاملين وجهودهم المضاعفة التي يقومون بها من أجل استقرار الشبكة الكهربائية، مُناشدةً كافة الجهات الاعتبارية بتحمل مسؤولياتها بحماية مقار الشركة العامة للكهرباء وعامليها.