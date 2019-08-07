مجموعة مُسلحة تقطع كهرباء منظومة النهر الصناعي

أعلن جهاز النهر الصناعي، عن دخول مجموعة مسلحة لمحطة تغذية الكهرباء النهر (1) الرئيسية.

وأوضحت إدارة منظومة الحساونة – سهل الجفارة، في بيان الأربعاء، أنه في مشهد أصبح متكرر وغير مسؤول، بحسب الإدارة، قامت المجموعة بإجبار فنيي الشركة العامة للكهرباء على فصل التيار الكهربائي عن حقول آبار المياه بالمنظومة مع تزامن إعادة التيار الكهربائي لمنطقة حقول الآبار والتجهيز لشحن محطة الكهرباء النهر (2) وباقي المحطات الفرعية وبدء إعادة التشغيل والضخ بعد إنقطاع التيار الكهربائي يوم الاثنين الماضي عن منطقة حقول الآبار بالكامل.

وأشار البيان إلى أن المجموعة طالبت بإعادة التيار الكهربائي لمدن الجنوب وبالعدالة في برنامج طرح الأحمال الكهربائية، منوهًا بأن هذا الأمر سيترتب عنه استمرار انقطاع المياه عن المدن ومناطق الاستهلاك إلى حين إنفراج هذه الأزمة.

وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي من جديد عن النأي عن كافة الخلافات والصراعات والمطالب الفئوية، موضحًا بأنه جهة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي لكافة المواطنين، وطالب الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة بتحمل مسؤوليتها لحماية حقول آبار مياه الحساونة ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة للحفاظ على استمرار الإمداد المائي.