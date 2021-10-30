مجموعة G20 تلتزم بتطعيم 70% من سكان العالم

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، أن مجموعة العشرين للمالية والصحة وافقت على تشكيل فريق عمل دائم، ترأسه في السنة الأولى إيطاليا وإندونيسيا، الرئيس الدوري القادم لمجموعة العشرين بشأن إيصال اللقاحات المصادة لوباء كوفيد-19 في العالم.

ونقلت وكالة أنباء “آكي” عن الوزير قوله، بعد ختام اجتماع وزراء المجموعة أمس الجمعة، عشية قمة العشرين: “تشاطرنا الحاجة إلى تعزيز حملات التطعيم في جميع أنحاء العالم ، والالتزام بالوصول إلى 40% من سكانه لتطعيمهم بحلول نهاية العام و 70% بحلول منتصف عام 2022”.

وأضاف “أرى أنها أولوية لأن اللقاح لا يمكن أن يكون امتياز ولكن حق لجميع دول العالم. أما بالنسبة للأموال المتاحة لهذه العملية، كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم هناك التزام من جميع دول مجموعة العشرين بالتدخل بدعم اقتصادي قوي للغاية.. لقد حددنا هدف التطعيم بنسبة 70%، وسيتم استثمار المبالغ اللازمة. لم يعد من الممكن اعتبار الصحة عبئا ماليا بل استثمار كبير”.

وفي وقت سابق، قال وزرا ء المالية والصحة في أكبر 20 اقتصادا في العالم (مجموعة العشرين) إنهم يريدون تطعيم 70% من سكان العالم ضد كوفيد -19 خلال الأشهر الثمانية المقبلة.

وجاء في بيان لوزراء مجموعة العشرين: “للمساعدة في التقدم نحو الأهداف العالمية المتمثلة في تطعيم ما لا يقل عن 40% من السكان في جميع البلدان بحلول نهاية عام 2021 ، و 70% بحلول منتصف عام 2022.. سنتخذ خطوات للمساعدة في تعزيز إمدادات اللقاحات والمنتجات الطبية الأساسية للدول النامية وإزالة قيود العرض والتمويل ذات الصلة”.

وتابع البيان: “أنشأنا فرقة عمل مشتركة بين المالية والصحة لمجموعة العشرين تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون العالمي بشأن القضايا المتعلقة بالتأهب للوقاية من الأوبئة والتصدي لها، وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ووضع ترتيبات التنسيق بين وزارتي المالية والصحة، وتعزيز العمل الجماعي، تقييم ومعالجة حالات الطوارئ الصحية ذات التأثير العابر للحدود، وتشجيع الإدارة الفعالة للموارد”.

وتعقد مجموعة العشرين G20، قمتها هذا العام حضوريا في روما، وذلك لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، وتغيب قادة الصين واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية.

وتركز القمة على المناخ ومكافحة كوفيد-19 والانتعاش الاقتصادي عشية المؤتمر الدولي حول المناخ “كوب26” الذي سينعقد في غلاسكو بإسكتلندا.