مجمُوعة مجهولة الهوية تُقفِّل خط إمدادات النفط الخام لمحطة كهرباء أوباري

قامت شركة أكاكوس للعمليات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بإعلام الشركة العامة للكهرباء، عن إقفال خط النفط الخام الرئيسي (30 بوصة) الرابط بين حقل الشرارة وحظيرة خزانات الزاوية، واضطرارها إلى تعليق إمدادات النفط الخام إلى محطة أوباري لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأرجعت الشركة في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، السبب إلى قيام مجموعة لم تُعرف هويتها ليل الجمعة، بإقفال أحد صمامات الخط ما ترتب على ذلك إيقاف جميع عمليات التشغيل بحقل الشرارة، الأمر الذي سيترتب عنه عدم إمكانية تزويد محطة كهرباء أوباري بالنفط الخام لأسباب تشغيلية فنية بحتة.

وأشارت شركة أكاكوس إلى أن عملية استمرار الضخ من حقل (ب) لمحطة كهرباء أوباري يستلزم تحويل كميات من الخام على خزان التخزين الموجود بالمحطة (أ) والذي حاليًا ممتلئ كليًا، وله ارتباط بشكل مباشر بصمام تحكم آلي على الخط الواصل إلى خزان التخزين والذي مهمته تأمين خط النقل لمحطة أوباري والمحافظة على الضغط بخط النقل مع خزان التخزين بالمحطة (أ).

من جهتها نوهت المؤسسة الوطنية للنفط في منشور عبر صفحتها الرسمية، بأن المهندسين وموظفي الأمن بالمؤسسة وشركة أكاكوس للعمليات النفطية يعملون على استئناف الإنتاج، وذلك بهدف استئناف عمليات الإمداد في أقرب وقت ممكن.