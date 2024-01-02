مجهول يطعن زعيم المعارضة الكورية في رقبته

تعرض زعيم الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية لي جيه-ميونغ اليوم للطعن في رقبته أثناء زيارته إلى مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن الشرطة قولها إن زعيم المعارضة “سقط وهو ينزف دما في أعقاب تعرضه لاعتداء في الجانب الأيسر من العنق من قبل رجل مجهول الهوية أثناء جلسة أسئلة وأجوبة مع الصحفيين بعد أن تفقد موقع مطار غاديوكدو الجديد في مدينة بوسان”

وتم نقل “لي” إلى مستشفى جامعة بوسان الوطنية بعد مرور حوالي 20 دقيقة من الاعتداء بعد أن قدم قادة الحزب المرافقون في زيارة “لي” إليه إسعافات أولية بما في ذلك وقف النزيف.

وقال شهود عيان إن المشتبه به الذي تظاهر بأنه أحد أنصار “لي”، واقترب منه وطلب توقيعه ثم اعتدى عليه بسلاح مجهول يبلغ طوله ما بين 20 – 30 سم.

وتم القبض على الجاني في مكان الحادث، وذكرت الشرطة أنه التزم الصمت فيما يتعلق بهويته ودوافعه.

وأدان الحزب الديمقراطي الاعتداء على زعيمه ووصفه بأنه عمل إرهابي وتهديد للديمقراطية.